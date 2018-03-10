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    Ахмет Давутоглу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 58
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    Экс-премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу
    Давутоглу сообщил, кто отдал приказ сбить российский Су-24
    16:08 28.07.2016
    2108Россия - Турция. Восстановление отношений
    Экс-премьер-министр Турции уточнил, что распоряжение касалось не только одного российского самолета, а было общим для обеспечения безопасности турецкого воздушного пространства.
    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявляет о том, что его страна не стремится к эскалации отношений с Россией после инцидента на границе с Су-24.
    В Турции усиливается культ Эрдогана ― эксперт
    10:58 24.05.2016
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    Президент Турции Эрдоган усиливает давление на журналистов, также были проведены аресты депутатов. О чем свидетельствуют эти факты, пояснил эксперт–международник Владимир Воля.
    Бинали Йылдырым
    Правящая партия Турции избрала нового лидера, который станет премьером
    17:16 22.05.2016
    309
    Кандидатуру Йылдырыма поддержали 1405 из 1470 делегатов съезда. Министр транспорта Турции и будущий премьер родился в 1955 году, окончил факультет судостроения Стамбульского технического университета, где позднее защитил диссертацию.
    Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу
    Премьер-министр Турции Давутоглу готовится уйти в отставку
    17:29 05.05.2016
    449
    Накануне турецкие СМИ со ссылкой на источники в ПСР сообщили, что правящая партия проведет в ближайшее время внеочередной съезд, на котором Давутоглу не будет выдвигаться на пост главы партии.
    Флаг Турции
    Обзор ИноСМИ: убытки Турции, российское АКРА, Обама на Кубе
    11:20 21.03.2016
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    Мировые СМИ пишут о страдающем из-за терроризма и плохих отношений с РФ турецком бизнесе, "проданной Турции душе ЕС", визите Барака Обамы на Кубу, а также о годовщине Twitter.
    На месте теракта в Анкаре
    У турецких властей есть доказательства причастности РПК к теракту в Анкаре
    19:03 14.03.2016
    374Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в результате расследования источник этого теракта точно установлен, есть серьезные доказательства, которые указывают на причастность сепаратистской террористической организации Рабочей партии Курдистана.
    Петр Порошенко и Ахмет Давутоглу
    Украина и Турция договорились расширить связи по грузоперевозкам
    16:51 09.03.2016
    110
    В пресс-службе президента Украины сообщили, что в ходе встречи Порошенко и Давутоглу обсудили важность переговоров об открытии рынков двух стран и заключение соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
    ЕС согласовал с Турцией принципы совместного решения миграционного кризиса
    Саммит лидеров стран Евросоюза и Турции по поводу миграционного кризиса 
    06:28 08.03.2016
    157Мигранты штурмуют ЕС
    Лидеры 28 стран ЕС и премьер-министр Турции согласовали в ночь на вторник шесть принципов миграционного соглашения, которое положит конец нелегальной миграции в Евросоюз с Ближнего и Среднего Востока.
    Давутоглу заявил, что вернется в Брюссель на саммит ЕС 18 марта
    Давутоглу заявил, что вернется в Брюссель на саммит ЕС 18 марта
    06:07 08.03.2016
    96Мигранты штурмуют ЕС
    По словам турецкого премьера, на следующей неделе встреча состоится на саммите 18 марта, когда планируется окончательно принять совместный план действий по борьбе с нелегальной миграцией.
    ЕС и Турция договорились отменить визы, самое позднее, к концу июня - Давутоглу
    ЕС и Турция договорились отменить визы, самое позднее, к концу июня - Давутоглу
    03:08 08.03.2016
    119Мигранты штурмуют ЕС
    По словам турецкого премьера Ахмета Давутоглу, Турция и ЕС договорились, что либерализация виз будет имплементирована самое позднее до конца июня, во время нидерландского президентства.
    ЕС согласовал с Турцией принципы совместного решения миграционного кризиса
    ЕС согласовал с Турцией принципы совместного решения миграционного кризиса
    02:04 08.03.2016
    278Мигранты штурмуют ЕС
    По информации представителя Еврокомиссии Мины Андреевой, Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск на саммите ЕС договорились с Ахметом Давутоглу об основных принципах совместного решения кризиса с беженцами.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко встретится с Эрдоганом и Давутоглу в рамках визита в Турцию
    16:40 07.03.2016
    255
    Согласно информации пресс-службы Порошенко, запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Эрдоганом, премьер-министром Турции Давутоглу и председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахрамана.
    Ахмет Давутоглу
    В рамках расследования теракта в Анкаре задержаны более 20 человек – Давутоглу
    20:53 20.02.2016
    202Атака на полицейский участок в Стамбуле
    Согласно информации, в ходе расследования четко обнаружена организованная группировка, связка РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и сил самообороны сирийских курдов.
    На месте теракта в Турции
    В Турции задержали 14 человек в связи с терактом в Анкаре
    14:38 18.02.2016
    173Атака на полицейский участок в Стамбуле
    Президент Турции обвинил в причастности к теракту Рабочую партию Курдистана и сирийскую курдскую Партию демократического союза. Нити этого преступления ведут как в Турцию, так и за границу, заявил он.
    В Одессу не пускают российские фуры
    Фотоитоги 15 февраля: блокирование фур РФ и годовщина вывода войск из Афганистана 
    18:02 15.02.2016
    278Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    В понедельник, 15 февраля, на одном из въездов в Одессу появился общественный пост, на котором несколько десятков активистов разворачивают российские фуры.
    Ахмет Давутоглу
    Давутоглу: турецких солдат в Сирии нет
    15:26 15.02.2016
    231РФ и США: железный занавес
    Премьер-министр Турции подчеркнул, что "сейчас ни одного турецкого солдата в Сирии нет", "мы рядом с народом Сирии и никогда не завоевывали ее территорию".
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Турция: цель - Сирия
    13:28 15.02.2016
    1057РФ и США: железный занавес
    За последние несколько дней Турция резко активизировала обстрелы сирийской территории под предлогом борьбы с угрозой, якобы исходящей для турецкой стороны от курдских группировок.
    Ахмет Давутоглу и Потер Порошенко. Архивное фото
    Премьер Турции в понедельник посетит Украину с рабочим визитом
    01:02 15.02.2016
    120
    В рамках визита Давутоглу в Киев ожидается его встреча с бывшим лидером Меджлиса крымских татар Мустафой Джемилевым и представителями диаспоры проживающих в Украине турок-месхетинцев.
    Ахмет Давутоглу
    Яценюк: Украину 15 февраля посетит премьер-министр Турции
    18:54 11.02.2016
    319
    Как сообщил премьер-министр Арсений Яценюк сегодня на заседании правительства, в понедельник он принимает "с официальным визитом премьер-министра Турции".
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    Турция обвинила Россию в "преступных действиях" в Сирии
    04:13 05.02.2016
    1388Сирия: военное противостояние.
    Вместо разъяснений о возможном вторжении турецких войск с Сирию Анкара назвала российских военных, борющихся с исламистами в САР, "участниками преступлений".
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