Кандидатуру Йылдырыма поддержали 1405 из 1470 делегатов съезда. Министр транспорта Турции и будущий премьер родился в 1955 году, окончил факультет судостроения Стамбульского технического университета, где позднее защитил диссертацию.
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в результате расследования источник этого теракта точно установлен, есть серьезные доказательства, которые указывают на причастность сепаратистской террористической организации Рабочей партии Курдистана.
В пресс-службе президента Украины сообщили, что в ходе встречи Порошенко и Давутоглу обсудили важность переговоров об открытии рынков двух стран и заключение соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Согласно информации пресс-службы Порошенко, запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Эрдоганом, премьер-министром Турции Давутоглу и председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахрамана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".