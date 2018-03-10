Сообщается, что прокуратура Измира не потребовала ареста турецкого боевика Челика по обвинению в убийстве пилота из-за недостаточности улик, и он был арестован по обвинению в незаконном хранении и ношении оружия.
Летчику, погибшему при выполнении боевой задачи в Сирии, ротой почетного караула были отданы воинские почести. Во время перелета, в воздушном пространстве РФ самолет с его телом сопровождал эскорт истребителей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".