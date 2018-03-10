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    Олег Пешков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Осквернение памятника российским военным в Амурской области
    В России осквернили памятник погибшими в Сирии военным
    01:21 11.05.2016
    451Россия - Турция. Восстановление отношений
    Мемориальные доски в память об Олеге Пешкове и Александре Позыниче в Белогорском районе Приамурья открыли 9 декабря 2015 года. Оба военнослужащих погибли в Сирии.
    Наручники. Архивное фото
    Турецкий боевик, подозреваемый в убийстве пилота из РФ, отрицает вину
    18:15 04.04.2016
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    Сообщается, что прокуратура Измира не потребовала ареста турецкого боевика Челика по обвинению в убийстве пилота из-за недостаточности улик, и он был арестован по обвинению в незаконном хранении и ношении оружия.
    Похороны погибшего в Сирии летчика О.Пешкова в Липецке
    В России пройдет хоккейный турнир памяти погибшего в Сирии летчика
    19:42 18.02.2016
    94РФ и США: железный занавес
    Межрегиональный юношеский хоккейный турнир, посвященный памяти липецкого летчика Олега Пешкова, погибшего в Сирии, состоится 21-23 февраля. Бомбардировщик Су-24 Пешкова был сбит турецким F-16 в минувшем году.
    Похороны российского пилота Олега Пешкова в Липецке
    Похороны погибшего пилота российского Су-24 
    17:33 02.12.2015
    541Россия - Турция. Восстановление отношений
    В Липецке в среду состоялась церемония прощания, отпевание и похороны Героя России летчика Олега Пешкова, самолет которого был сбит в Сирии, а сам он погиб при обстреле боевиков.
    Похороны погибшего в Сирии летчика О.Пешкова в Липецке
    Прощание с погибшим пилотом Су-24 Олегом Пешковым 
    13:18 02.12.2015
    272Россия - Турция. Восстановление отношений
    Погибший российский летчик будет похоронен в Липецке, как того пожелали его родные. Накануне самолет с телом Пешкова был доставлен в Липецк, до этого его транспортировали из Турции.
    Глава Минобороны С.Шойгу и главком ВКС России В.Бондарев встретили самолет с телом командира Су-24 Олегом Пешковым в аэропорту Чкаловском
    В Липецке прощаются с погибшим в Сирии летчиком российского Су-24
    10:35 02.12.2015
    278Россия - Турция. Восстановление отношений
    К началу отпевания пилота Олега Пешкова у храма собрались более 100 человек. В их числе - летчики, жители города, а также представители городских и областных властей.
    Глава Минобороны С.Шойгу и главком ВКС России В.Бондарев встретили самолет с телом командира Су-24 Олегом Пешковым в аэропорту Чкаловском
    Тело погибшего летчика Су-24 Олега Пешкова доставлено в Липецк
    17:58 01.12.2015
    280Россия - Турция. Восстановление отношений
    Тело Героя России Пешкова в понедельник доставили из Анкары на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье. После этого его доставили в Липецк, где состоятся панихида и похороны пилота.
    Тело погибшего пилота Олега Пешкова доставили в Россию
    Тело погибшего пилота Су-24 доставили в Россию 
    09:01 01.12.2015
    245Россия - Турция. Восстановление отношений
    Летчику, погибшему при выполнении боевой задачи в Сирии, ротой почетного караула были отданы воинские почести. Во время перелета, в воздушном пространстве РФ самолет с его телом сопровождал эскорт истребителей.
    Цветы у памятника авиаторам в центре Липецка в память о подполковнике липецкого авиацентра ВВС России Олеге Пешкове, командире сбитого фронтового бомбардировщика Су-24
    В Московскую область прибыл самолет с телом погибшего в Сирии пилота Су-24
    17:35 30.11.2015
    342Россия - Турция. Восстановление отношений
    На аэродроме Чкаловский борт с погибшим в Сирии летчиком встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий ВСК России генерал-полковник Виктор Бондарев.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Самолет с телом российского пилота сбитого Су-24 приземлился в Анкаре
    15:54 29.11.2015
    702Россия - Турция. Восстановление отношений
    В полете самолет с телом командира экипажа российского фронтового бомбардировщика Су-24 сопровождал военный атташе посольства. Дата и время доставки тела пилота в Россию не уточняется.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Премьер Турции: тело пилота сбитого Су-24 будет передано в Россию
    11:11 29.11.2015
    3418Россия - Турция. Восстановление отношений
    Ахмет Давутоглу заявил журналистам, на тело погибшего летчика было доставлено в город Хатае на юге Турции, позднее пилота передадут российской стороне.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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