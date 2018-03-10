По словам брата погибшего летчика Павла Пешкова, "никто не готовит никаких прошений к Турции с просьбами о компенсации...Даже если будут предлагать компенсацию, никто не возьмёт. Это не то, что унизительно, это ужасно".
Согласно информации, на допросе в суде, куда Челик был доставлен в воскресенье, он дал показания о том, что он попросил боевиков, которые были рядом с ним в момент катапультирования Пешкова, не открывать по нему огонь.
В пятницу турецкие власти подтвердили задержание боевика Альпарслана Челика, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Су-24, сбитого турецким истребителем F-16 в Сирии.
Совет национальной безопасности Турции расценил позицию России по отношении к законному праву Турции на самооборону как недопустимую, говорится в распространенном по итогам заседания официальном заявлении.
Премьер Турции заявил, что выдвинутые Россией обвинения о покупке Турцией нефти у радикальной группировки "Исламское государство" не поддаются разумным объяснениям. Давутоглу призвал Москву снизить напряженность на взаимной основе и обсудить проблему "за столом" переговоров.
По словам президента Турции, Анкара не поддается эмоциям и действует так, как положено в международной дипломатии. Эрдоган добавил, что "с огорчением наблюдаем за реакцией РФ относительно нашей позиции".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".