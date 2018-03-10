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    Су-24

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 76
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    Многоцелевой истребитель Су-24
    В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
    10:56 10.10.2017
    1375
    Самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим для выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России.
    Российские истребители Су-24. Архивное фото
    Российские Су-24 наблюдали за испанским фрегатом в Черном море
    03:03 17.02.2017
    367
    Фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон" входит во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО, командование которой в настоящее время осуществляет Германия. Наблюдение за судном велось во вторник.
    Экс-премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу
    Давутоглу сообщил, кто отдал приказ сбить российский Су-24
    16:08 28.07.2016
    2108Россия - Турция. Восстановление отношений
    Экс-премьер-министр Турции уточнил, что распоряжение касалось не только одного российского самолета, а было общим для обеспечения безопасности турецкого воздушного пространства.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Турецкие власти взяли под стражу двух пилотов, сбивших российский Су-24
    00:06 19.07.2016
    1080Россия - Турция. Восстановление отношений
    Как сообщил высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности, "два турецких пилота, "сбивших российский Су-24 возле сирийской границы, были взяты под стражу".
    Российский бомбардировщик Су-24. Архивное фото
    Семья погибшего пилота РФ отказалась от любой компенсации от Турции
    15:45 01.07.2016
    512Россия - Турция. Восстановление отношений
    По словам брата погибшего летчика Павла Пешкова, "никто не готовит никаких прошений к Турции с просьбами о компенсации...Даже если будут предлагать компенсацию, никто не возьмёт. Это не то, что унизительно, это ужасно".
    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым
    Турция не собиралась выплачивать компенсацию РФ за Су-24 - премьер
    15:39 28.06.2016
    480Россия - Турция. Восстановление отношений
    Как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, страна не намерена компенсировать России стоимость сбитого в ноябре Су-24, однако извинилась за инцидент.
    Президент Петр Порошенко
    Эрдоган не извинялся перед Россией - Порошенко
    02:41 28.06.2016
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    Выступая перед журналистами в Брюсселе, президент Петр Порошенко заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в своем послании соболезновал семье погибшего.
    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Архивное фото
    Турция готова заплатить компенсацию РФ за сбитый самолет
    00:51 28.06.2016
    1061
    По словам премьера Турции Бинали Йылдырыма, Турция выразила сожаление и при необходимости "заплатит компенсацию за сбитый самолет. Обе страны хотят нормализации отношений".
    Вид на Голубую мечеть в Стамбуле через пролив Босфор
    Турецкий депутат назвал шуткой предложение сбить самолет РФ
    14:51 16.05.2016
    214Россия - Турция. Восстановление отношений
    Шамиль Тайяр заявил, что "шутка, прочитанная под воздействием водки, стала бомбой". Он напомнил, что считает ошибкой уничтожение российского самолета, и призвал всех "расслабиться".
    Осквернение памятника российским военным в Амурской области
    В России осквернили памятник погибшими в Сирии военным
    01:21 11.05.2016
    451Россия - Турция. Восстановление отношений
    Мемориальные доски в память об Олеге Пешкове и Александре Позыниче в Белогорском районе Приамурья открыли 9 декабря 2015 года. Оба военнослужащих погибли в Сирии.
    Российские истребители над американским эсминцем
    Российские истребители Су-24 и американский эсминец Donald Cook 
    04:10 15.04.2016
    2061
    Как заявил Госсекретарь США Джон Керри, США не позволит "запугивать себя в открытом море". Он также напомнил, что российской стороне была донесена позиция США об опасности подобных действий.
    Эсминец ВМС США Donald Cook
    Из-за сближения Су-24 с эсминцем в Европе могут усилить флот США
    05:58 14.04.2016
    335
    Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что в течение двух дней российские самолеты пролетали близко к эсминцу Donald Cook, который проводил учения в Балтийском море в международных водах.
    Подозреваемый в убийстве российского пилота Су-24 Альпарслан Челик
    Турецкий суд арестовал боевика, подозреваемого в убийстве пилота Су-24
    21:33 03.04.2016
    352Россия - Турция. Восстановление отношений
    Согласно информации, на допросе в суде, куда Челик был доставлен в воскресенье, он дал показания о том, что он попросил боевиков, которые были рядом с ним в момент катапультирования Пешкова, не открывать по нему огонь.
    Подозреваемый в убийстве российского пилота Су-24 Альпарслан Челик
    Возможный убийца российского пилота Су-24 задержан в Турции
    08:25 03.04.2016
    848Россия - Турция. Восстановление отношений
    В пятницу турецкие власти подтвердили задержание боевика Альпарслана Челика, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Су-24, сбитого турецким истребителем F-16 в Сирии.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Боевик, признавшийся в убийстве российского пилота, задержан в Турции
    17:23 31.03.2016
    2533
    По данным турецких СМИ, власти задержали боевика Альпарслана Челика в Измире на западе Турции в одном из ресторанов. Причина задержания не уточняется.
    Флаг Турции
    Совет нацбезопасности Турции рассмотрел ответные меры по отношению к России
    23:08 18.12.2015
    546РФ и США: железный занавес
    Совет национальной безопасности Турции расценил позицию России по отношении к законному праву Турции на самооборону как недопустимую, говорится в распространенном по итогам заседания официальном заявлении.
    Президент РФ В.Путин встретился с министром обороны РФ С.Шойгу
    Путин поручил вскрыть самописец Су-24 лишь при участии международных экспертов
    21:49 08.12.2015
    443Россия - Турция. Восстановление отношений
    "Я прошу вас пока его не вскрывать, и вскрыть его только совместно с иностранными специалистами, все тщательно зафиксировать", - поручил президент РФ Владимир Путин министру обороны Сергею Шойгу.
    Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Архивное фото
    Премьер Турции: меры РФ из-за Су-24 не соответствуют международному праву
    21:15 02.12.2015
    722РФ и США: железный занавес
    Премьер Турции заявил, что выдвинутые Россией обвинения о покупке Турцией нефти у радикальной группировки "Исламское государство" не поддаются разумным объяснениям. Давутоглу призвал Москву снизить напряженность на взаимной основе и обсудить проблему "за столом" переговоров.
    Тайип Эрдоган
    Эрдоган о России: никому не выгодно сжигать отношения
    17:30 02.12.2015
    859РФ и США: железный занавес
    По словам президента Турции, Анкара не поддается эмоциям и действует так, как положено в международной дипломатии. Эрдоган добавил, что "с огорчением наблюдаем за реакцией РФ относительно нашей позиции".
    Санкции РФ в отношении Турции и экономические связи двух стран. Инфографика
    Санкции РФ в отношении Турции и экономические связи двух стран 
    11:47 02.12.2015
    960РФ и США: железный занавес
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о применении специальных экономических мер против Турции, сообщила пресс-служба правительства РФ во вторник.
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