Летчику, погибшему при выполнении боевой задачи в Сирии, ротой почетного караула были отданы воинские почести. Во время перелета, в воздушном пространстве РФ самолет с его телом сопровождал эскорт истребителей.
Генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что под предлогом обеспечения безопасности стран Балтии в 3,5 раза увеличена численность тактических истребителей, участвующих в патрулировании воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".