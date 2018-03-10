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    Виктор Бондарев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Тело погибшего пилота Олега Пешкова доставили в Россию
    Тело погибшего пилота Су-24 доставили в Россию 
    09:01 01.12.2015
    245Россия - Турция. Восстановление отношений
    Летчику, погибшему при выполнении боевой задачи в Сирии, ротой почетного караула были отданы воинские почести. Во время перелета, в воздушном пространстве РФ самолет с его телом сопровождал эскорт истребителей.
    Цветы у памятника авиаторам в центре Липецка в память о подполковнике липецкого авиацентра ВВС России Олеге Пешкове, командире сбитого фронтового бомбардировщика Су-24
    В Московскую область прибыл самолет с телом погибшего в Сирии пилота Су-24
    17:35 30.11.2015
    342Россия - Турция. Восстановление отношений
    На аэродроме Чкаловский борт с погибшим в Сирии летчиком встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий ВСК России генерал-полковник Виктор Бондарев.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Главком ВКС России раскрыл подробности атаки турецкого F-16 на Су-24
    16:13 27.11.2015
    1217Россия - Турция. Восстановление отношений
    Генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что турецкий истребитель F-16 находился в воздушном пространстве Сирии 40 секунд и углубился на ее территорию на 2 километра.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    НАТО использует украинский кризис как предлог для увеличения активности - ВВС РФ
    14:54 16.12.2014
    284Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что под предлогом обеспечения безопасности стран Балтии в 3,5 раза увеличена численность тактических истребителей, участвующих в патрулировании воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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