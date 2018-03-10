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    Амурская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Небо
    В России разбился самолет
    02:59 07.11.2017
    519
    Самолет Ан-2 потерпел крушение в районе поселка Экимчан Амурской области. Представитель регионального минтранса сообщил, что, по предварительной информации, на борту были только два пилота.
    Военнослужащие заряжают магазин автомата. Архивное фото
    В России военный расстрелял сослуживцев и сбежал с автоматом
    17:50 29.09.2017
    924
    По данным оборонного ведомства России, в результате стрельбы один офицер и двое военнослужащих погибли. ЧП произошло на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб.
    Российские спасатели. Архивное фото
    В Приамурье ищут трех девочек, унесенных течением реки
    05:21 04.08.2016
    212
    Пять девочек 2003 года рождения гуляли по берегу реки. Берег резко оборвался и дети оказались в воде. Одна из девочек выплыла, вторую спас хозяин находящегося поблизости дома. Три девочки пропали без вести.
    Природные пожары в Амурской области
    Пожарные в Приамурье не успевают тушить лесные пожары - власти
    06:32 11.05.2016
    109
    По официальной информации, на данный момент действуют 24 природных пожара на площади более 42 тысяч гектаров. При этом локализованы шесть пожаров на площади более 10 тысяч гектаров.
    Осквернение памятника российским военным в Амурской области
    В России осквернили памятник погибшими в Сирии военным
    01:21 11.05.2016
    451Россия - Турция. Восстановление отношений
    Мемориальные доски в память об Олеге Пешкове и Александре Позыниче в Белогорском районе Приамурья открыли 9 декабря 2015 года. Оба военнослужащих погибли в Сирии.
    Сотрудник МЧС РФ
    Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Приамурье
    05:11 08.05.2016
    46
    По информации властей, на территории Амурской области действует 17 лесных пожаров на площади 3923 га. Локализовано пять лесных пожаров на площади 4 943 га, ликвидировано 10 на площади 3 143 га.
    Полиция России
    В Приамурье задержали школьника, подозреваемого в убийстве одноклассницы
    04:52 01.10.2015
    120
    Сообщение о пропажи 14-летней девочки поступило от ее матери в полицию Шимановска 29 сентября, а 30 сентября тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в заброшенной котельной.
    ЛЕсные пожары в России. Архивное фото
    Почти 300 га леса сгорело за сутки на Дальнем Востоке
    05:10 16.09.2015
    101
    На Дальнем Востоке к утру 16 сентября продолжают гореть леса в Амурской области - зафиксировано три действующих пожара, один пожар бушует в Камчатском крае. За сутки огнём пройдено 286 гектаров.
    Гроза в Благовещенске
    Мощный ливень и грозы в Благовещенске 
    11:27 16.08.2015
    524Природные катаклизмы по всему миру.
    Как отмечается в сообщении горадминистрации, в Благовещенске выпало 30 мм осадков за 58 минут. Из-за значительного количества осадков, на отдельных участках улично-дорожной сети города наблюдалось подтопление проезжей части.
    Ливень затопил Благовещенск. Видео
    Мощный ливень затопил Благовещенск 
    10:25 16.08.2015
    316Природные катаклизмы по всему миру.
    Как отмечается в сообщении горадминистрации, в Благовещенске выпало 30 мм осадков за 58 минут. Из-за значительного количества осадков, на отдельных участках улично-дорожной сети города наблюдалось подтопление проезжей части.
    Шприц. Архивное фото
    Три случая лихорадки денге зарегистрированы в России
    08:28 03.08.2015
    173
    Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора в Амурской области, лихорадка была завезена из Таиланда. Все случаи зарегистрированы в период с 27 июля по 2 августа 2015 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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