Пять девочек 2003 года рождения гуляли по берегу реки. Берег резко оборвался и дети оказались в воде. Одна из девочек выплыла, вторую спас хозяин находящегося поблизости дома. Три девочки пропали без вести.
Как отмечается в сообщении горадминистрации, в Благовещенске выпало 30 мм осадков за 58 минут. Из-за значительного количества осадков, на отдельных участках улично-дорожной сети города наблюдалось подтопление проезжей части.
Как отмечается в сообщении горадминистрации, в Благовещенске выпало 30 мм осадков за 58 минут. Из-за значительного количества осадков, на отдельных участках улично-дорожной сети города наблюдалось подтопление проезжей части.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".