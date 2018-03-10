Сообщается, что прокуратура Измира не потребовала ареста турецкого боевика Челика по обвинению в убийстве пилота из-за недостаточности улик, и он был арестован по обвинению в незаконном хранении и ношении оружия.
Согласно информации, на допросе в суде, куда Челик был доставлен в воскресенье, он дал показания о том, что он попросил боевиков, которые были рядом с ним в момент катапультирования Пешкова, не открывать по нему огонь.
В пятницу турецкие власти подтвердили задержание боевика Альпарслана Челика, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Су-24, сбитого турецким истребителем F-16 в Сирии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".