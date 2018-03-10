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    Альпарслан Челик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Наручники. Архивное фото
    Турецкий боевик, подозреваемый в убийстве пилота из РФ, отрицает вину
    18:15 04.04.2016
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    Сообщается, что прокуратура Измира не потребовала ареста турецкого боевика Челика по обвинению в убийстве пилота из-за недостаточности улик, и он был арестован по обвинению в незаконном хранении и ношении оружия.
    Подозреваемый в убийстве российского пилота Су-24 Альпарслан Челик
    Турецкий суд арестовал боевика, подозреваемого в убийстве пилота Су-24
    21:33 03.04.2016
    352Россия - Турция. Восстановление отношений
    Согласно информации, на допросе в суде, куда Челик был доставлен в воскресенье, он дал показания о том, что он попросил боевиков, которые были рядом с ним в момент катапультирования Пешкова, не открывать по нему огонь.
    Подозреваемый в убийстве российского пилота Су-24 Альпарслан Челик
    Возможный убийца российского пилота Су-24 задержан в Турции
    08:25 03.04.2016
    848Россия - Турция. Восстановление отношений
    В пятницу турецкие власти подтвердили задержание боевика Альпарслана Челика, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Су-24, сбитого турецким истребителем F-16 в Сирии.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Боевик, признавшийся в убийстве российского пилота, задержан в Турции
    17:23 31.03.2016
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    По данным турецких СМИ, власти задержали боевика Альпарслана Челика в Измире на западе Турции в одном из ресторанов. Причина задержания не уточняется.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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