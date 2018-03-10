Премьер пообещал – премьер сделал: на "достройку" второй очереди Музея Голодомора государство потратит 320 млн гривен. Об этом заявил накануне Владимир Гройсман. Насколько своевременны и необходимы такие траты – разбирались в соцсетях.
Президент Петр Порошенко предложил России покаяться за Голодомор. Но готов ли он сам покаяться перед украинцами за то, что вместе с Россией приложил руку к войне на Донбассе, задается вопросом политаналитик Дмитрий Корнейчук.
Трагедия Голодомора стала в Украине темой политических спекуляций. Больше всего спорят о количестве жертв: говорили о 7, 10, 12 миллионах человек. По подсчетам демографов, погибли 3,94 млн украинцев, при этом около 300 тысяч – потери среди городского населения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".