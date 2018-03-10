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    Голодомор в Украине

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Петр Порошенко в Австрии
    Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор в Украине геноцидом
    23:58 08.02.2018
    271
    Во время встречи с председателем Национального совета Австрии Вольфганго Соботко украинский президент также поднял вопрос о продолжении санкций против России.
    Как в Киеве прошел День памяти жертв Голодоморов
    Соцсети негодуют: миллионы на музей жертвам Голодомора, а что живым?
    16:45 16.01.2018
    1353
    Премьер пообещал – премьер сделал: на "достройку" второй очереди Музея Голодомора государство потратит 320 млн гривен. Об этом заявил накануне Владимир Гройсман. Насколько своевременны и необходимы такие траты – разбирались в соцсетях.
    Флаг Украины
    Отрицание очевидного. Что грозит в Украине за "неправильные" высказывания
    08:16 08.12.2017
    1693Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    В Украине могут ввести уголовную ответственность за "неправильные" высказывания, под которые попадают отрицание Революции достоинства, "военной агрессии РФ" и непризнание Голодомора как геноцида.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: в УК с подачи Порошенко добавят еще много статей
    08:09 27.11.2017
    1551Мероприятия в День памяти жертв Голодомора
    Президент Петр Порошенко предложил России покаяться за Голодомор. Но готов ли он сам покаяться перед украинцами за то, что вместе с Россией приложил руку к войне на Донбассе, задается вопросом политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Националисты разбили голову Ленина у памятника жертвам Голодомора в Кривом Роге
    В Кривом Роге у памятника жертвам Голодомора разбили голову скульптуры Ленина 
    00:54 26.11.2017
    261Мероприятия в День памяти жертв Голодомора
    В субботу вечером в Кривом Роге возле памятника жертвам Голодомора и политических репрессий активисты разбили скульптурную голову Ленина, сообщила одна из организаторов акции Татьяна Соловьева.
    Президент Петр Порошенко
    В Госдуме РФ отреагировали на слова Порошенко о покаянии России за голодомор
    00:30 26.11.2017
    2365Мероприятия в День памяти жертв Голодомора
    По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, слова президента Петра Порошенко свидетельствуют о его "маргинализации" в глазах истеблишмента Запада.
    В США почтили память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов
    В США почтили память жертв Голодомора
    13:29 25.11.2017
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    Согласно информации, участники акции, посвященной голоду в Украине 1932-1933 годов, зажгли свечи памяти во дворе посольства и почтили память жертв Голодомора-геноцида минутой молчания.
    День память жертв голодомора в Украине. Архивное фото
    Споры вокруг жертв Голодомора: меньше науки, больше спекуляций
    12:16 25.11.2017
    1162Мероприятия в День памяти жертв Голодомора
    Трагедия Голодомора стала в Украине темой политических спекуляций. Больше всего спорят о количестве жертв: говорили о 7, 10, 12 миллионах человек. По подсчетам демографов, погибли 3,94 млн украинцев, при этом около 300 тысяч – потери среди городского населения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Петр Порошенко в Австрии
    Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор в Украине геноцидом
    23:58 08.02.2018
    271
    Во время встречи с председателем Национального совета Австрии Вольфганго Соботко украинский президент также поднял вопрос о продолжении санкций против России.
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