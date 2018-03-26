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    В ближайшее время по погибшим в Кемерово будет объявлен траур

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (14)

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    По словам первого вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, в области будет объявлен траур по тем людям, которые погибли. По дате будет сообщено позже, поскольку сейчас есть еще надежда, что "удастся кого-нибудь еще спасти".
    Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что траур по погибшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" будет объявлен в ближайшие дни.

    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации. Видео
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    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    "Будет объявлен траур по тем людям, которые погибли. По дате мы тоже скажем когда, потому что сейчас мы все-таки надеемся, что… нам удастся кого-нибудь еще спасти, и на это нацелена вся работа", — сказал Чернов в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что траур будет объявлен в ближайшие дни.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).

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