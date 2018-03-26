Спасатели сообщили о ситуации в cгоревшем торговом центре Кемерово

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Пожарные потушили возгорание в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово, сейчас более 300 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, идет проливка здания, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

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"Объявлена ликвидация пожара в торговом центре, но работы продолжаются: идет проливка здания и разбор завалов", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в ликвидации последствий возгорания занято более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже здания ТЦ. Там расположено несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Согласно оперативным данным, пожарные проверили два кинозала, еще до одного добраться пока не удалось из-за дыма.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

По информации СК РФ, при пожаре погибли 37 человек.