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    В Кемерово после пожара ищут 41 ребенка, пропавшего без вести

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (9)

    (обновлено: )46
    По словам заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях РФ Андрея Мамченкова, по предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка.
    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Спасатели ведут поиск 41 ребенка, пропавшего без вести после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков.

    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации. Видео
    Канал RT на русском на Youtube
    В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    "По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

    По его словам, на горячую линию МЧС РФ уже поступило более 160 обращений. 

    По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже здания ТЦ. Там расположено несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Согласно оперативным данным, пожарные проверили два кинозала, еще до одного добраться пока не удалось из-за дыма. По информации СК РФ, при пожаре погибли 37 человек.

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