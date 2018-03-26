В Кемерово после пожара ищут 41 ребенка, пропавшего без вести

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Спасатели ведут поиск 41 ребенка, пропавшего без вести после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков.

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"По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, на горячую линию МЧС РФ уже поступило более 160 обращений.

По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже здания ТЦ. Там расположено несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Согласно оперативным данным, пожарные проверили два кинозала, еще до одного добраться пока не удалось из-за дыма. По информации СК РФ, при пожаре погибли 37 человек.