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    В результате пожара в Кемерово погибли 37 человек

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (7)

    (обновлено: )37706
    По информации Следственного комитета России, на данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается.
    Пожар в Кемерово
    @EchoMskRu

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Следственный комитет России подтвердил гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщает ведомство в Telegram.

    "На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ. Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Пропавшими без вести числились 69 человек, в том числе 40 детей.

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