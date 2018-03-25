В результате пожара в Кемерово погибли 37 человек

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Следственный комитет России подтвердил гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщает ведомство в Telegram.

"На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается", — говорится в сообщении.

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Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ. Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Пропавшими без вести числились 69 человек, в том числе 40 детей.