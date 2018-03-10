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    Следственный комитет России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Следственный комитет РФ
    Правоохранители РФ прокомментировали найденные в мешке в Хабаровске кисти рук
    16:10 08.03.2018
    1188
    По информации Следственного комитета РФ, найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом.
    На месте крушения Ан-148
    Ан-148 взорвался сразу после падения - Следственный комитет РФ
    13:31 12.02.2018
    585Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Представитель следственного комитета России заявила, что возгорание произошло только после падения самолета "Саратовских авиалиний" на землю. При катастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
    Следственный комитет РФ
    СК РФ отказался закрыть дело против убитого в Киеве Вороненкова - СМИ
    03:56 06.09.2017
    291Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Главное следственное управление СКР отказалось прекратить уголовное преследование за мошенничество убитого в Украине бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. О прекращении дела ходатайствовали родственники Вороненкова.
    Следственный комитет РФ
    СК РФ открыл более 100 дел о "военных преступлениях" в Донбассе
    09:43 02.03.2017
    462
    Как заявил Александр Бастрыкин, СК РФ возбуждает уголовное преследование "в отношении военных преступников и националистов, от рук которых гибнет мирное население".
    Убийство российского посла в Анкаре
    СКР возбудил уголовное дело в связи с нападением на посла РФ в Турции
    20:53 19.12.2016
    233Убийство российского посла в Турции
    Следственный комитет России сообщает, в связи с нападением на посла РФ в Турции Андрея Карлова возбуждено уголовное дело по статье 360 УК РФ ("нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой").
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Следственный комитет РФ
    Правоохранители РФ прокомментировали найденные в мешке в Хабаровске кисти рук
    16:10 08.03.2018
    1188
    По информации Следственного комитета РФ, найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом.
    На месте крушения Ан-148
    Ан-148 взорвался сразу после падения - Следственный комитет РФ
    13:31 12.02.2018
    585
    Представитель следственного комитета России заявила, что возгорание произошло только после падения самолета "Саратовских авиалиний" на землю. При катастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
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