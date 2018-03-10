Представитель следственного комитета России заявила, что возгорание произошло только после падения самолета "Саратовских авиалиний" на землю. При катастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
Главное следственное управление СКР отказалось прекратить уголовное преследование за мошенничество убитого в Украине бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. О прекращении дела ходатайствовали родственники Вороненкова.
Следственный комитет России сообщает, в связи с нападением на посла РФ в Турции Андрея Карлова возбуждено уголовное дело по статье 360 УК РФ ("нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой").
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Представитель следственного комитета России заявила, что возгорание произошло только после падения самолета "Саратовских авиалиний" на землю. При катастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.