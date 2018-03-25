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    Россия

    Пропавшими при пожаре в российском Кемерово числятся 40 детей

    (обновлено: )29303
    Источник в экстренных службах региона сообщил, что по уточненным данным, в результате пожара без вести пропали 69 человек, среди которых 40 детей.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Пропавшими без вести при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово числятся 69 человек, в том числе 40 детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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    Масштабный пожар в российском ТЦ: кадры с беспилотника

    Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ. По последним данным СК РФ, в результате пожара погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы.

    "По уточненным данным, без вести пропали 69 человек, среди которых 40 детей", — сказал собеседник агентства.

    Следователи по факту пожара возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП в Кемерово, по его поручению на место уже вылетел глава МЧС Владимир Пучков.

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