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    Россия

    Пожар в ТЦ в российском Кемерово частично локализован

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    В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, он частично локализован на третьем и четвертом этажах, но кровля еще горит.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Пожарным удалось частично локализовать огонь в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сейчас идет борьба с остатками возгорания на крыше четырехэтажного здания, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧП.

    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово (Россия)
    Видео Дмитрий Тарабрин
    В России четверо детей погибли при пожаре в торговом центре

    Сигнал о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на проспекте Ленина поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. К месту возгорания были направлены пожарно-спасательные подразделения.

    "Общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, он частично локализован на третьем и четвертом этажах, кровля еще горит, пожарные работают", — сказал собеседник агентства.

    Согласно оперативным данным, в здании произошло обрушение межэтажных перекрытий на площади 30 квадратных метров.

    По последней информации МЧС, сейчас на месте работают более 230 специалистов ведомства и 50 единиц техники. Пожарные спасли 20 человек. Всего из горящего здания эвакуировано 100 человек. СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, еще 26 человек пострадали. Также на месте с населением работают психологи.

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