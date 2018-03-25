Пожар в ТЦ в российском Кемерово частично локализован

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Пожарным удалось частично локализовать огонь в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сейчас идет борьба с остатками возгорания на крыше четырехэтажного здания, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧП.

Сигнал о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на проспекте Ленина поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. К месту возгорания были направлены пожарно-спасательные подразделения.

"Общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, он частично локализован на третьем и четвертом этажах, кровля еще горит, пожарные работают", — сказал собеседник агентства.

Согласно оперативным данным, в здании произошло обрушение межэтажных перекрытий на площади 30 квадратных метров.

По последней информации МЧС, сейчас на месте работают более 230 специалистов ведомства и 50 единиц техники. Пожарные спасли 20 человек. Всего из горящего здания эвакуировано 100 человек. СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, еще 26 человек пострадали. Также на месте с населением работают психологи.