В МЧС РФ сообщили об осложнении ситуации на месте пожара в Кемерово

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где с воскресенья тушат пожар, есть угроза обрушения.

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"В настоящее время обстановка на объекте проведения спасательных работы осложнилась. Мы осуществляем проливку, но зафиксировали неустойчивость вертикальных несущих конструкций, и, к сожалению, есть подвижки потолков… нулевая видимость, высокое задымление… постоянные риски обрушения", — сказал Пучков в эфире телеканала "Россия 24".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек (среди них девять детей), пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека (в том числе 41 ребенок).

По числу жертв кемеровский пожар – один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).