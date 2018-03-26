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    Первые подробности ЧП в Кемерово: погибшие дети праздновали начало каникул

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (12)

    (обновлено: )37001
    Как сообщили в школе №1 поселка Трещевский Кемеровской области, дети поехали с учительницей праздновать начало весенних каникул в торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, все они погибли.
    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Несколько погибших при пожаре в Кемерово детей поехали с учительницей праздновать начало весенних каникул, сообщили РИА Новости в школе №1 поселка Трещевский Кемеровской области.

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    "Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об этом узнали только что", — сказал собеседник агентства.

    В школе сообщили, что пока не знают ничего о судьбе родителей и педагога.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв). 

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