В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации

Сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерово поступило примерно в 13:00 по Киеву (17:00 по местному времени). По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. По предварительным данным, в здании загорелся один из аттракционов.

Почти сразу стало известно, что площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 20 человек, всего из горящего здания было эвакуировано 100 человек. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Появилась информация о гибели четырех детей и семи пострадавших.

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Сотрудники ГИБДД, прибывшие к месту происшествия, помогли работникам заведения провести эвакуацию посетителей и в целях безопасности граждан организовали оцепление. Припаркованные на стоянке у торгового комплекса автомобили эвакуировали, чтобы обеспечить проезд оперативных и экстренных служб, машин скорой помощи и спецтехники. Движение по проспекту Ленина на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Дзержинского временно перекрыто в обоих направлениях.

"На тушении пожара задействовано 15 расчетов, более 60 человек личного состава. Ведутся работы по ликвидации пожара, брошены все силы, какие возможно. Из здания ТРЦ спасено 20 человек, всего эвакуировано сто человек", — сказали в областном МЧС РФ.

Чуть позже площадь пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" возросла до 1,5 тысячи квадратных метров, количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Группировку сил и средств на месте происшествия увеличили до 230 специалистов МЧС России и 50 единиц техники.