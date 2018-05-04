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    Нацбанк не разделил оптимизма властей по поводу эффекта от финала ЛЧ в Киеве

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    По оценкам Нацбанка, сумма дополнительных поступлений составит всего 1-1,5% от общего экспорта услуг и 0,3-0,4% от экспорта товаров и услуг в мае.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве приведет к росту числа туристов по сравнению с маем 2017 года примерно на 5%, сообщили в Национальном банке Украины.

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    "Приблизительное количество туристов, которые приедут на финал Лиги чемпионов в Киев, составит 50-70 тысяч человек. При этом, по данным за второй квартал 2017 года, в среднем за месяц в Украину приезжали 1,2 млн человек", — пояснили в НБУ.

    Учитывая размер однодневных затрат туристов из Евросоюза за аналогичной период 2017 года и рост расходов в период проведения аналогичных событий на примере Евро-2012, в НБУ оценили средний размер однодневных затрат туриста в текущем году на уровне 100-150 долларов, а дополнительные поступления на валютный рынок – в 15-20 млн долл. США. 

    "Учитывая, что оборот межбанковского рынка в среднем за день в апреле составил более 200 млн долларов США, объемы этого дополнительного предложения валюты существенного влияния на валютный рынок не окажут. Такая сумма дополнительных поступлений составит всего 1-1,5% от общего экспорта услуг и 0,3-0,4% от экспорта товаров и услуг в мае", — отмечается в комментарии.

    Подытоживая, в НБУ отметили, что влияние проведения чемпионата на другие макроэкономические показатели — потребительскую инфляцию и рост реального ВВП Украины — также будет незначительным, но в более длительной перспективе это событие потенциально может способствовать увеличению притока туристов в нашу страну.

    Ранее сообщалось, что депутаты Киевсовета выделили 25 млн гривен на организацию финала Лиги чемпионов в Киеве.

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