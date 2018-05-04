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    Фотоленты

    В Киеве началась масштабная подготовка к Дню города и финалу ЛЧ

    (обновлено: )25
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    Украинское фото
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    Украинское фото
    В Киеве помыли главные памятники города
    Украинское фото
    В Киеве помыли главные памятники города
    Украинское фото
    В Киеве помыли главные памятники города
    Украинское фото
    В Киеве помыли главные памятники города
    Украинское фото
    В Киеве помыли главные памятники города
    Украинское фото
    В Киеве помыли главные памятники города
    Украинское фото
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    kiev.informator.ua
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    kiev.informator.ua
    В Киеве помыли главные памятники города
    В Киеве помыли главные памятники города
    kiev.informator.ua

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    В центре Киева прошла акция Clean day, в рамках которой на Михайловской площади помыли композицию "Памятник княгине Ольге". Он состоит из ряда скульптур: апостола Андрея первозванного, скульптур просветителей Кирилла и Мефодия и самой княгини.

    Смотрите также: В Киеве эффектно "помыли" княгиню Ольгу

    Всех исторических деятелей чистят ко Дню города, а также к финальным матчам Лиги чемпионов УЕФА.

    Для очистки всего "ансамбля" памятника использовали чистую воду, специальные моющие средства и подъемный автокран. 

    Кроме памятника княгине Ольге, власти собираются подготовить и "помыть" центр Киева ко Дню города и к финальным матчам Лиги чемпионов.

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