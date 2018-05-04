наверх
04.05.201812:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Киеве эффектно "помыли" княгиню Ольгу

    (обновлено: )29531
    Как отмечается, мылом чистили только гранитный постамент. Памятники княгине апостолу и учителям славянской письменности, можно мыть только водой - от химикатов он портится.
    kiev.informator.ua

    В Киеве вымыли скульптурную композицию "Памятник княгине Ольге". Она состоит из ряда скульптур — апостола Андрея первозванного, скульптур просветителей Кирилла и Мефодия, и конечно же самой княгини. Десять коммунальных работников привезли специальный "душ", который поливал монумент водой под высоким давлением.

    Смотрите также: В Париже Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы

    Чистили мылом только гранитный постамент, а вот белый мрамор, из которого сделан сам памятник княгине, апостолу и учителям славянской письменности, можно мыть только водой — от химикатов он портится.

    Мойка памятника происходит не часто — в основном с наступлением устойчивого тепла, когда становится меньше осадков, а поток туристов в центре Киева растет.

    Напомним, несколько дней назад в Киеве был побит температурный рекорд. 2 мая зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха — после полудня столбик термометра поднялся до +30,0°С, то есть повторено наибольшее значение в 1934 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Избиение сотрудника СБУ в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Наручники
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе