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    Общество

    В Сумской области украли памятник генералу Ватутину

    (обновлено: )6403
    Вандалы не раз обливали краской памятник генералу Ватутину в ряде городов Украины. В частности, в прошлом году такие инциденты были в центре Киева и Полтаве.
    В Сумской области украли памятник генералу Ватутину
    "Рассвет" в Facebook

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные похитили памятник советскому генералу Николаю Ватутину в селе Каменка Сумской области. Об этом говорится на странице в Facebook ультраправой организации "Рассвет".

    Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.

    "Ватутин напился и убежал. В селе Каменка (Тростянецкий район, Сумская область), что на границе с Харьковской областью убежал истукан Ватутина. Ждем, когда и другие убегут", — говорится в сообщении.

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    Ранее вандалы не раз обливали краской памятник генералу в ряде городов Украины. В частности, в прошлом году такие инциденты были в центре Киева и Полтаве.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Киевский горсовет 1 июня 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича.

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