В Сумской области украли памятник генералу Ватутину

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные похитили памятник советскому генералу Николаю Ватутину в селе Каменка Сумской области. Об этом говорится на странице в Facebook ультраправой организации "Рассвет".

Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.

"Ватутин напился и убежал. В селе Каменка (Тростянецкий район, Сумская область), что на границе с Харьковской областью убежал истукан Ватутина. Ждем, когда и другие убегут", — говорится в сообщении.

Ранее вандалы не раз обливали краской памятник генералу в ряде городов Украины. В частности, в прошлом году такие инциденты были в центре Киева и Полтаве.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Киевский горсовет 1 июня 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича.