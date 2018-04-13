Радикалы устроили беспорядки у памятника Ватутину в Киеве

Бойко пришел к памятнику с цветами, однако радикалы перекрыли ему проход. Произошла потасовка с охраной депутата, во время которой националисты распылили газ и оплевали Бойко. Охранник пытался прикрыть лидера "Оппозиционного блока" зонтом.

В потасовку вмешались полицейские, после чего оппозиционер и его охрана покинули парк. Сейчас памятник оцеплен полицией.

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Пятнадцатого апреля 2018 года будет отмечаться 74-я годовщина смерти генерала Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева. Радикалы не пускают к монументу людей, которые пришли возложить цветы.