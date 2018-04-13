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    Радикалы устроили беспорядки у памятника Ватутину в Киеве

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    Массовые акции радикалов в Украине (235)

    (обновлено: )21116
    Радикалы националистической организации С14 в пятницу распылили газ и устроили потасовку с охраной депутата Верховной Рады, лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, который пришел возложить цветы к памятнику генерала Ватутина в Киеве.
    Канал ІНФОРМАТОР на youtube.com

    Бойко пришел к памятнику с цветами, однако радикалы перекрыли ему проход. Произошла потасовка с охраной депутата, во время которой националисты распылили газ и оплевали Бойко. Охранник пытался прикрыть лидера "Оппозиционного блока" зонтом.

    В потасовку вмешались полицейские, после чего оппозиционер и его охрана покинули парк. Сейчас памятник оцеплен полицией.

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    Пятнадцатого апреля 2018 года будет отмечаться 74-я годовщина смерти генерала Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева. Радикалы не пускают к монументу людей, которые пришли возложить цветы.

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