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    "Цинично разрушили". В Бердичеве повредили памятник генералу Ватутину

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (273)

    (обновлено: )20607
    По словам очевидцев, к памятнику генералу Николаю Ватутину подошли четверо молодых людей с молотками в руках и через несколько минут "цинично полностью разрушили" мемориальную доску, которая размещалась на постаменте.
    В Бердичеве повредили памятник генералу Ватутину
    "Бердичевский взгляд"

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Вандалы разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину в Бердичеве Житомирской области, сообщило местное издание "Бердичевский взгляд".

    Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.

    "По словам очевидцев, к памятнику подошли четверо молодых людей с молотками в руках. И через несколько минут цинично полностью разрушили мемориальную доску, которая размещалась на постаменте. На замечания они ответили, что декоммунизация продолжается", — говорится в сообщении. По данным издания, инцидент произошел в понедельник.

    "Бердичевский взгляд"
    В Бердичеве повредили памятник генералу Ватутину

    Вандалы также не раз обливали краской памятник генералу в ряде городов Украины. В частности, в прошлом году подобные инциденты произошел в центре Киева и Полтаве.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Киевский горсовет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии  Романа Шухевича.

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