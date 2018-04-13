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    В Киеве радикалы облили краской памятник Ватутину

    Тема:

    Массовые акции радикалов в Украине (235)

    (обновлено: )700215
    По информации организации С14, несколько десятков националистов облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину, окружили его и не пускают людей, которые пришли возложить цветы.
    В Киеве радикалы облили краской памятник Ватутину
    Facebook c14

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Представители националистической организации С14 в пятницу в центре Киева облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял освобождения города; националисты не пускают к монументу людей, которые пришли возложить цветы.

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    Пятнадцатого апреля 2018 годя будет отмечаться 74-я годовщина смерти Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Ежегодно киевляне, в частности пенсионеры, ветераны и сторонники Коммунистической партии, которая запрещена в Украине, приходят почтить его память и возлагают цветы. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева.

    Как следует из трансляции, которую ведется на странице Facebook организации, несколько десятков националистов облили красной краской памятник, окружили его и не пускают людей, которые пришли возложить цветы.

    Националисты называют тех, кто пришел, сепаратистами; интересуются у них, кому принадлежит Крым. Также они призывают пришедших на коленах покаяться перед добровольцами, которые служили в Донбассе. Один из националистов назвал Ватутина "палачом украинского народа".

    Facebook c14
    В Киеве радикалы облили краской памятник Ватутину

    Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре на территории монастыря УПЦ МП произошла перепалка между членами радикальной организации С14 и настоятелем Лавры митрополитом Павлом.

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