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    В Польше напали на активистов, восстанавливавших украинские памятники

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    Объединение украинцев в Польше выступило с заявлением, в котором выражает надежду на то, что нападавшие на членов лагеря "Маґурич" будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.
    Польская полиция. Архивное фото
    Польская полиция в facebook

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В ночь на 29 апреля в селе Старая Гута (Подкарпатское воеводство) состоялась попытка нападения на участников лагеря "Маґурич", который восстанавливает старое греко-католическое кладбище в этой местности. Об этом сообщает украинский еженедельник в Польше "Наше слово".

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    Среди участников лагеря были председатель общества "Маґурич" Шимон Моджевский и известная волонтер, преподаватель д-р Ольга Соляр.

    "Она сообщила, что противники прибыли на старое кладбище, где расположился лагерь, угрожали участникам. Помимо прочего, выкрикивали: "Wyp… ać na Ukrainę" (вульгарно — "Убирайтесь в Украину"), обвиняли участников лагеря в восстановлении могил УПА. На вызов приехала полиция с на роль. Задержаны 5 человек, все были нетрезвые", — говорится в сообщении.

    Объединение украинцев в Польше (ОУП) выступило с заявлением, в котором выражает надежду на то, что нападавшие на членов лагеря "Маґурич" будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

    "Нападение на лагерь общества "Маґурич" в селе Старая Гута считаем следствием проявлений враждебности и агрессии ко всему, что украинское, которое применяют среды крайне правых. А также это является следствием недостаточной реакции органов государственной власти Республики Польша на аналогичные случаи, имевшие место в Польше за последние годы", — говорится в заявлении организации.

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    Напомним, в 2017 году польские правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины, которые осуществлялись на почве национальной нетерпимости.

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