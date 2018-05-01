В Виннице у памятника Коцюбинскому девушку ударила бетонная плита

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Виннице у памятника Коцюбинскому 16-летняя девушка получила черепно-мозговую травму из-за удара бетонной плитой, сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Винницкой области Анна Олейник.

Информация об инциденте поступила в полицию от больницы, куда доставили пострадавшую.

"Девочка находилась возле памятника Коцюбинском. У лавочек там расположены бетонные плиты. Предварительно, девочка стала на край одной из бетонных плит. Другим краем ее травмировало. То есть эта плита перевернулась. Сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будут устанавливаться обстоятельства травмирования ", — говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье в урочище возле села Лисичево во время заготовки леса на двух рабочих упало дерево. В результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.