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    В Виннице у памятника Коцюбинскому девушку ударила бетонная плита

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    Как сообщили в полиции, девочка стала на край одной из бетонных плит, которые расположены у памятника. Другим краем ее травмировало - то есть эта плита перевернулась.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Виннице у памятника Коцюбинскому 16-летняя девушка получила черепно-мозговую травму из-за удара бетонной плитой, сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Винницкой области Анна Олейник.

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    Информация об инциденте поступила в полицию от больницы, куда доставили пострадавшую.

    "Девочка находилась возле памятника Коцюбинском. У лавочек там расположены бетонные плиты. Предварительно, девочка стала на край одной из бетонных плит. Другим краем ее травмировало. То есть эта плита перевернулась. Сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будут устанавливаться обстоятельства травмирования ", — говорится в сообщении.

    Напомним, на Закарпатье в урочище возле села Лисичево во время заготовки леса на двух рабочих упало дерево. В результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.

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