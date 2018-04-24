Финал ЛЧ в Киеве. Кто "освоит" бюджетные миллионы себе в карман?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Проведение в Украине мероприятий самого высокого уровня всегда обеспечивает не только престиж страны в глазах мировой общественности, но и весьма солидно пополняет карманы чиновников, которые имеют к этому отношение.

Вероятно, не станет исключением и предстоящий финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский".

Если сразу после того, как стало известно, что праздник футбола пройдет в столице глава ФФУ Андрей Павелко говорил, что все расходы на проведение мероприятия покроет УЕФА, (Европейская футбольная ассоциация — Ред.) а Украина не потратит ни копейки, то ближе к дате "икс" появилась любопытная информация.

Оказалось, что помимо европейских денег, помочь материально вызвались в Кабинете министров. Ведомство Владимира Гройсмана выделяет на проведение финала Лиги Чемпионов 103 миллионов гривен. Не жалеют денег и в Киевской городской администрации. Столичная мэрия, которой вечно не хватает средств на те или иные нужные для города мелочи, с барского плеча выделяет целых 25 миллионов гривен.

О том, куда при полном обеспечении со стороны УЕФА может пойти больше ста миллионов гривен из госбюджета в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог Алексей Якубин.

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"Когда в Украине происходят программы совместного финансирования, средства, которые выделяются на те или иные международные мероприятия либо "осваиваются" не совсем честным образом, либо власть вообще отказывается от этих денег. Совсем недавно у нас был скандал с требованием ЕС вернуть деньги, выделенные на организацию приграничных пунктов. Эти средства оказались не совсем целевым образом. Кроме того, в Украине до сих пор на слуху тема, связанная с деньгами, которые европейские доноры собирали для инфраструктуры Донбасса. Эти средства попросту не осваиваются потому что часть чиновников не видит возможности встроить там какие-то свои схемы", — отмечает Якубин.

По словам политолога, решение столичной власти направить 25 миллионов на проведение финала Лиги чемпионов выглядит как минимум странно.

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"Учитывая нынешнее состояние инфраструктуры в столице, есть достаточно вещей, на которые можно было бы потратить бюджетные деньги. Существует достаточно высокий риск того, что деньги, которые выделят на организацию финала Лиги чемпионов в итоге осядут в кармане людей, которые вообще не имеют отношение к футболу. Все необходимое могут сделать на деньги УЕФА, а бюджет мероприятия раздуют до таких размеров, чтобы включить туда и госсредства", — резюмировал Якубин.