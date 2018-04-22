В стиле Кличко. Мэр Киева перепутал кубки

В субботу в Киеве перед зданием городской администрации состоялась церемония передачи кубков Лиги чемпионов УЕФА главе города Виталию Кличко. Приветствуя киевлян с приездом кубка, столичный мэр допустил ошибку в своей речи. По его словам вышло, что в Киев приехал не трофей Лиги чемпионов, а Кубок УЕФА.

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Напомним, Кубок УЕФА вручался европейским командам до 2009 года, которые одержали победу в одноименном турнире. После того, как турнир был переименован в Лигу Европы, название трофея тоже изменилось.