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    В стиле Кличко. Мэр Киева перепутал кубки

    (обновлено: )10210
    Киевский мэр Виталий Кличко снова продемонстрировал свою, уже ставшую стильной, невнимательность. Он оговорился во время представления Кубка Лиги чемпионов ошибочно назвав его "Кубком UEFA".
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    В субботу в Киеве перед зданием городской администрации состоялась церемония передачи кубков Лиги чемпионов УЕФА главе города Виталию Кличко.  Приветствуя киевлян с приездом кубка, столичный мэр допустил ошибку в своей речи. По его словам вышло, что в Киев приехал не трофей Лиги чемпионов, а Кубок УЕФА.

    Смотрите также: Кличко и Шевченко встречают. Кадры передачи кубков Лиги чемпионов

    Напомним, Кубок УЕФА вручался европейским командам до 2009 года, которые одержали победу в одноименном турнире. После того, как турнир был переименован в Лигу Европы, название трофея тоже изменилось.

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