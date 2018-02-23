Попытка номер два. Киев дал 25 млн грн на проведение финала ЛЧ

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Депутаты Киевсовета выделили 25 млн гривен на организацию финала Лиги чемпионов в Киеве, сообщает пресс-служба Киевсовете.

Как отмечается, депутатам пришлось внести изменения в Городскую комплексную целевую программу "Молодежь и спорт столицы", принятую еще в 2016 году.

"25000000 гривен на организацию проведения чемпионатов — это обязательство, которое взяло на себя город еще в прошлом году. Соответствующую сумму мы предусмотрели в бюджете Киева на 2018 год. Эти средства должны быть потрачены только на вещи, связанные с инфраструктурой, безопасностью и благоустройством. Остальные расходы берет на себя УЕФА. Чтобы эти 25000000 уже начали использовать по целевому назначению, мы сегодня принятли изменения в городскую целевую программу "Молодежь и спорт столицы" на 2016-2018 годы. Это фактически дает старт началу работ со стороны города", — сообщил депутат Киевсовета Андрей Странников.

Отмечается, что средства пойдут на организацию финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2017/2018.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет отказался выделить 25 млн гривен на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в мае 2018 года.