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    Фотоленты

    Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек

    Тема:

    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (209)

    (обновлено: )55510
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net

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    Последние дни уходящей зимы запомнились одесситам по-настоящему холодной погодой с ледяным ветром. На городских пляжах двухметровые волны и обжигающий ветер. Миллионы брызг превратили пирсы в ледяной каток.

    Смотрите также: Коммунальное ЧП: как Харьков выживал без тепла в лютый мороз

    Отважные отдыхающие пытаются плавать в замерзшем бассейне, пробивая себе дорогу в воде, как ледоколы.

    "Сотни голодных чаек готовы заклевать любого, кто приходит на набережную без хлебной булки", — шутят прогуливающиеся по берегу туристы. 

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