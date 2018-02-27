Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек

Последние дни уходящей зимы запомнились одесситам по-настоящему холодной погодой с ледяным ветром. На городских пляжах двухметровые волны и обжигающий ветер. Миллионы брызг превратили пирсы в ледяной каток.

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Отважные отдыхающие пытаются плавать в замерзшем бассейне, пробивая себе дорогу в воде, как ледоколы.

"Сотни голодных чаек готовы заклевать любого, кто приходит на набережную без хлебной булки", — шутят прогуливающиеся по берегу туристы.