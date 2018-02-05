Звезда "Спасателей Малибу" покоряет поклонников пляжными фотографиями

Бывшая пассия Леонардо ДиКаприо и звезда фильма "Спасатели Малибу" Келли Рорбах показала новые соблазнительные фото.

Рорбах родилась 21 января 1990 года в Нью-Йорке, в семье крупного банкира. Выросла в городе Гринвич, Коннектикут.

Окончив в 2012 году университет по специальности "театральное искусство", Келли поступила в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

В свободное время занимается гольфом, йогой и пешим туризмом.

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