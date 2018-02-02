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    Фотоленты

    "Ангелы" Victoria's Secret разделись на пляже

    (обновлено: )122234
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    instagram.com/zoeygrossman
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    instagram.com/zoeygrossman
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    instagram.com/zoeygrossman
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    instagram.com/zoeygrossman
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    instagram.com/_virginiayoung_/
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    instagram.com/laisribeiro
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    instagram.com/laisribeiro
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже
    instagram.com/zoeygrossman

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    Все фотоленты

    Шесть топ-моделей из числа "Ангелов" Victoria's Secret снялись оголенными в фотосессии на пляже.

    Первые фото обнаженных моделей опубликовала в Instagram 27-летняя Лаис Рибейро, которая приняла участие в провокационных съемках.

    Смотрите также: Огнеопасна. Горячая чемпионка Украины и мира по фитнес-бикини оголилась

    Позднее оставшиеся кадры опубликовала автор фотосессии Зои Гроссман. Объектив ее камеры запечатлел моделей Victoria's Secret − Жозефин Скривер, Мин Си, Тейлор Хилл и Роми Стрейдж, Ванессу Муди.

    Ранее одни из самых известных моделей мира сестры Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для фотосессии в глянцевом журнале. Фото шокировало не только читателей, но и близких девушек. Позднее был опубликован еще один снимок Беллы —  голой, но с щенком.

    Смотрите также: Звезда "Трансформеров" показала, насколько может быть обольстительна

    Популярная модель и актриса 26-летняя Эмили Ратаковски также порадовала своих поклонников откровенным снимком. Сексапильная красотка выложила фото, на котором она с бокалом в руках лежит в постели полностью обнаженная.

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