"Ангелы" Victoria's Secret разделись на пляже

Шесть топ-моделей из числа "Ангелов" Victoria's Secret снялись оголенными в фотосессии на пляже.

Первые фото обнаженных моделей опубликовала в Instagram 27-летняя Лаис Рибейро, которая приняла участие в провокационных съемках.

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Позднее оставшиеся кадры опубликовала автор фотосессии Зои Гроссман. Объектив ее камеры запечатлел моделей Victoria's Secret − Жозефин Скривер, Мин Си, Тейлор Хилл и Роми Стрейдж, Ванессу Муди.

Ранее одни из самых известных моделей мира сестры Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для фотосессии в глянцевом журнале. Фото шокировало не только читателей, но и близких девушек. Позднее был опубликован еще один снимок Беллы — голой, но с щенком.

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Популярная модель и актриса 26-летняя Эмили Ратаковски также порадовала своих поклонников откровенным снимком. Сексапильная красотка выложила фото, на котором она с бокалом в руках лежит в постели полностью обнаженная.

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