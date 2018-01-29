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    Культура

    "Красивый Орех". Украинская певица показала, как качает ягодицы

    (обновлено: )128003
    В комментарии под фото участница "НеАнгелов" вспомнила об американской певице Дженнифер Лопес, которая застраховала свои ягодицы на миллион долларов.
    Виктория Смеюха поделилась с поклонниками новым снимком
    @vikanablack

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Участница украинской поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая недавно хвасталась фотографиями с отдыха в Кении, поделилась с поклонниками новым снимком в купальнике. Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

    На снимке певица позирует в одном купальнике, демонстрируя при этом свои длинные ноги. Также в пост знаменитость добавила видеозапись с упражнением, как накачать красивые ягодицы.

    "Красивый Орех…. Уже))", — прокомментировал один из пользователей.

    В комментарии под фото девушка вспомнила об американской певице Дженнифер Лопес, которая застраховала свои ягодицы на миллион долларов.

    "А вы знаете, что Джей Ло застраховала свои ягодицы на несколько миллионов долларов (может, и мне перестраховаться)? Настолько она боится потерять свою привлекательность. Шучу, конечно, мы с вами страховать ничего не будем. Да и завидовать певице тоже нет причины. Ну подумаешь, красивая попа", — написала Виктория.

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