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    Культура

    В России умерла известная певица

    (обновлено: )64103
    Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге. По сообщению ее мужа и продюсера, перед смертью известная певица болела.
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    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщил РИА Новости ее продюсер Владимир Андреев.

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    "Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела",- сказал Андреев.

    Справка

    Народная артистка России Людмила Сенчина родилась 13 января 1948 года (по паспорту) в селе Кудрявцы (ныне — Кудрявское) Николаевской области Украины. По словам артистки, дату 13 января 1948 года указал в документах при регистрации ее отец, настоящей датой ее рождения является 13 декабря 1950 года.

    В 1966 году поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова (ныне — Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова), которое окончила в 1970 году по специальности "солистка-вокалистка".

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    Певица Людмила Сенчина

    В 1970–1975 годах работала в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии, исполняла ведущие роли в классических опереттах.

    Широкую известность Сенчиной принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника.

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    Концерт "Юбилейный вернисаж" поэта Ильи Резника

    Основу ее репертуара составляли песни советских композиторов: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой), "Целую ночь соловей нам насвистывал…" Вениамина Баснера (из телефильма "Дни Турбиных", слова Михаила Матусовского), "Черемуха" Валерия Гаврилина.

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