Известная украинская певица попала в происшествие в скоростном поезде

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Вечером четверга, 25 января, в скоростном поезде сообщением Киев – Львов неизвестный с улицы швырнул камень, который разбил окно, сообщила певица Руслана Лыжичко в Facebook.

Facebook Ruslana Lyzhychko В популярную украинскую певицу бросили камень, когда она ехала в поезде

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"В поезд "Интерсити", в котором я еду в родной Львов, бросили камень на ходу в окно рядом со мной, которое рассыпалось у меня на глазах. К счастью, никто не пострадал, камень упал мне на колени, стекло вылетело на ходу наружу. На улице зима, а нам еще четыре часа ехать. Всех пересадили в другой вагон", — написала Лыжичко в Facebook.

Ранее сообщалось, что Руслана заявила, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.