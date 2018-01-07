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    Культура

    Известная французская певица умерла в возрасте 70 лет

    (обновлено: )48802
    Причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. В середине декабря Галль была госпитализирована в больницу в ближнем пригороде Парижа.
    Франс Галль
    wikipedia

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Известная французская певица Франс Галль скончалась утром в воскресенье на 71-м году жизни, передает радиостанция France Info.

    Адриано Челентано
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    Сообщается, что причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. В середине декабря Галль была госпитализирована в больницу в ближнем пригороде Парижа.

    Свою эстрадную карьеру исполнительница, настоящее имя которой Изабель Женевьев Мари Анн Галль, начала еще не будучи совершеннолетней.

    В 1965 году она, хрупкая блондинка, представляла Люксембург на песенном конкурсе "Евровидение" с песней Poupee de cire, poupee de son, принесшей ей победу.

    Среди прочих Галль сотрудничала с Сержем Генсбуром и Мишелем Берже. В браке с последним у нее родилось двое детей — дочь, умершая впоследствии от муковисцидоза, и сын.

    Напомним, в Литве умерла актриса украинского происхождения.

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