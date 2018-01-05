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    Умерла известная российская телеведущая

    (обновлено: )89605
    По данным одного из российский изданий, врач и телеведущая Ирина Чукаева скончалась в Москве из-за полученных после пневмонии осложнений. Она умерла в возрасте 67 лет.
    Ирина Чукаева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Известная врач и телеведущая Ирина Чукаева скончалась в Москве, сообщают в пятницу "Известия".

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    По данным издания, она умерла в 13-й городской больнице из-за полученных после пневмонии осложнений.

    Чукаева, которая ушла из жизни в возрасте 67 лет, на протяжении десяти лет была автором и ведущей программы "Студия "Здоровье". Она также была заведующей кафедрой клинической терапии медуниверситета имени Пирогова, автором более 400 печатных работ, в том числе учебника по поликлинической терапии для студентов медицинских вузов, методических пособий для студентов и врачей, 8 авторских свидетельств.

    Ранее известный музыкант, балалаечник театра "Русская песня" Дмитрий Калинин был найден мертвым в Москве.

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