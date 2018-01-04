Унижал и издевался. Под Киевом девушка умерла, спасаясь от парня-садиста

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района девушка пыталась спасти от пыток парня, выпрыгнув в окно, однако получила травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на странице в Facebook.

"22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33–летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступени подвального помещения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные телесные повреждения оказались не совместимы с жизнью.

Пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в съемной квартире.

Сразу же после трагедии парень сбежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако полицейские оперативно задержали злоумышленника.

В настоящее время суд уже избрал ему меру пресечения – арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, над знаменитой теннисисткой годами издевался отец.