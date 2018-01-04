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    Унижал и издевался. Под Киевом девушка умерла, спасаясь от парня-садиста

    (обновлено: )41322
    Как сообщили правоохранители, сразу же после трагедии парень сбежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района девушка пыталась спасти от пыток парня, выпрыгнув в окно, однако получила травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на странице в Facebook.

    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Кадр ObozTV
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    "22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33–летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступени подвального помещения", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что полученные телесные повреждения оказались не совместимы с жизнью.

    Пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в съемной квартире.

    Сразу же после трагедии парень сбежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако полицейские оперативно задержали злоумышленника.

    В настоящее время суд уже избрал ему меру пресечения – арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

    Напомним, над знаменитой теннисисткой годами издевался отец.

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