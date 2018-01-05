Умер актер из сериала "Звездный путь"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Американский актер и музыкант Джон Пол Стюер скончался в возрасте 33 лет, сообщает Independent со ссылкой на местные СМИ.

Участники группы P.R.O.B.L.E.M.S, в составе которой в последнее время выступал Стюер, подтвердили информацию о смерти актера.

"Мы потеряли нашего исполнителя, мы потеряли друга, что намного хуже", — отметили в коллективе.

Причины смерти не сообщаются.

Стюер родился в Калифорнии в 1984 году и начал актерскую карьеру в возрасте трех лет. Широкую известность он получил благодаря роли представителя расы клингонов Александра Роженко в сериале "Звездный путь".

Ранее известный музыкант, балалаечник театра "Русская песня" Дмитрий Калинин был найден мертвым в Москве. Информацию о гибели музыканта, известного под псевдонимом CrazyBalalaika, подтвердили волонтеры "ЛизаАлерт".