КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В среду, 3 января, на 78 году жизни умер известный украинский спортивный журналист, комментатор и ветеран Украинского радио Ефим Шарпанський, сообщает в своем Facebook UA:Українське радіо.

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Шарпанскому довелось пообщаться с более чем тридцати олимпийскими чемпионами, вести репортажи с девяти Олимпиад (Москва-80, Лиллехамер-94, Атланта-96, Нагано-98, Сидней-2000, Солт-Лейк-Сити-2002, Афины-2004, Пекин-2008), десятков чемпионатов мира и Европы.

Также в 1961 году он первым из украинских журналистов вышел в прямой эфир узнать о впечатлениях и мнениях киевлян о первом полете человека в космос.

Напомним, ранее в Литве на 77-м году жизни скончалась актриса литовского театра и кино украинского происхождения Татьяна Майорова.