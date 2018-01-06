Биография Адриано Челентано, отмечающего 80-летие. Справка

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Итальянский актер и певец Адриано Челентано отмечает в субботу, 6 января, 80-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Итальянский киноактер, режиссер, композитор и певец Адриано Челентано (Adriano Celentano) родился 6 января 1938 года в Милане (Италия).

Не окончив школу, Адриано с 12 лет начал работать подмастерьем в часовой мастерской.

Дебютировал в любительском спектакле-водевиле, где пародировал певца Луи Прима, на которого был внешне похож. Его начали приглашать на самодеятельные конкурсы, в 1950 году Челентано исполнил два своих первых "шлягера" – песни репертуара Элвиса Пресли и Джерри Ли Льюиса.

С 1954 года Адриано Челентано стал исполнять свои песни, а его приятель Микеле дель Прете писал стихи.

18 мая 1957 года в Милане Челентано со своей группой Rock Boys приняли участие в Первом итальянском фестивале рок-н-ролла. Песня Chao ti diro, исполненная на фестивале, стала популярной.

В 1958 году Челентано победил на музыкальном фестивале в городе Анкона, исполнив Il tuo bacio e' come un rock. В 1959 году вышла песня Il ribelle, давшая название его аккомпанирующему ансамблю. С этого момента Челентано был назван признанным "рок-н-рольщиком" Италии.

RIA News М. Юрченко Адриано Челентано

В 1961 году он занял второе место на фестивале в "Сан-Ремо" с песней 24000 Baci.

В этом же году он организовал собственную фирму грамзаписи – "Клан Челентано".

В 1966 году Челентано участвовал на фестивале Сан-Ремо с автобиографической песней о судьбе миланского парня Il ragazzo della via Gluck. Песня была переведена на 22 языка и более четырех месяцев возглавляла итальянские хит-парады. После этого в его песнях все чаще стали появляться политические, антивоенные темы.

Дебютный альбом Челентано под названием Non Mi Dir занял первое место в итальянских чартах в 1965 году. Альбом Soli занимал верхние строчки в чартах в 1978-1979 годах. Альбом Mina + Celentano, записанный с певицей Миной, стал главным итальянским хитом 1998 года, а Francamente Me Ne Infischio, основанный на телевизионном шоу 1999 года, несколько недель занимал верхние позиции чартов в Италии. Вышедший затем альбом Esco di Rado — E Parlo Ancora Meno был продан еще до его выпуска в количестве более 600 тысяч экземпляров. В 2008 году певец представил сборник L’animale, включающий в себя Canzoni d’amore ("Песни о любви") и Canzoni contro ("Песни против"). Всего в CD-сборник вошло 28 треков, среди них и две ранее не опубликованные песни. Одна из них Sognando Chernobyl ("Сны о Чернобыле").

29 ноября 2011 года Челентано выпустил новый альбом Facciamo finta che sia vero, в 2013 году вышел альбом "…Adriano".

В 2016 году он представил новый альбом Le migliori, записанный совместно с певицей Миной.

Всего за свою музыкальную деятельность Челентано записал около 40 альбомов.

Помимо музыкальной деятельности Челентано известен и как киноактер. Его дебютом стала эпизодическая роль в кинофильме Федерико Феллини "Сладкая жизнь" (Dolce vita, 1960).

Особую популярность у зрителей он приобрел в комедиях 1970-1980-х годов, играя обаятельных плутов, мошенников, воришек в картинах "Блеф" (Bluff storia di truffe e di imbroglioni, 1975), "Бархатные руки" (Mani di velluto, 1980), "Гранд-отель " (Grand Hotel Excelsior, 1982).

Комедия "Укрощение строптивого" (Taming of the Scoundrel) собрала в прокате астрономическую сумму — 19 миллиардов лир, выйдя на второе место по общим кассовым сборам и на первое место среди итальянских фильмов.

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Попытки создания романтических комедий предпринимались Челентано в лентах "Безумно влюбленный" (Innamorato pazzo, 1981) и "Бинго-Бонго" (Bingo Bongo, 1982). В общей сложности он снялся в 40 фильмах.

Во многих своих фильмах Челентано также исполнял песни, выступал как композитор.

В качестве режиссера снял картины "Суперограбление в Милане" (Super rapina a Milano, 1965), "Юппи-Ду" (Yuppi du, 1975), "Безумец Джеппо" (Geppo il folle, 1978), "Джоан Луи" (Joan Lui — ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì, 1985), в каждой из них Челентано также выступил как сценарист и исполнитель главной роли.

Кинематографическое творчество Адриано Челентано было отмечено такими наградами, как итальянский "Золотой глобус" (1969) и "Давид ди Донателло" (1976, 1980), а также премией Итальянского национального синдиката журналистов кино (1976).

Челентано женат на итальянской актрисе, продюсере и певице Клаудии Мори. У них трое детей – сын Джакомо, дочери Розита и Розалинда. Дочери Челентано также стали актрисами.