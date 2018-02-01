Огнеопасна. Горячая чемпионка Украины и мира по фитнес-бикини оголилась

Абсолютная чемпионка Украины WАBBA 2016 по фитнес-бикини, чемпионка мира Марина Андриенко порадовала своих подписчиков в Instagram новыми откровенными снимками.

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Девушка регулярно делится своими фотографиями из раздевалки спортзала, демонстрируя подтянутое тело.

Красотка призывает заниматься спортом и не "запускать" свое тело.

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На турнире WABBA International Mr/Ms Universe 2017 в Будапеште Марина Андриенко стала абсолютной чемпионкой мира, победив в номинации Bikini Pro и Miss Bikini +165.

Ранее сообщалось, что 21-летняя представительница рафтинга Александра Тисленок уже второй раз стала самой сексуальной спортсменкой года в Казахстане.

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