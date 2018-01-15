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    Фотоленты

    Украинская модель plus-size сразила откровенной фотосессией

    (обновлено: )115521
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss
    Модель ХL Ирина Купчак
    instagram.com/inet_kuss

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    20-летняя  Ирина Купчак из Черновцов прославилась благодаря участию в телешоу "Модель XL". Пышнотелая красотка была одной из фавориток проекта.

    Несмотря на то что Ирина покинула шоу в пятом выпуске, девушка стала очень популярной.

    Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис  стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

    Смотрите также фотоленту: Экстравагантная Эшли Грэм. Когда есть, что показать

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