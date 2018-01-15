Украинская модель plus-size сразила откровенной фотосессией

20-летняя Ирина Купчак из Черновцов прославилась благодаря участию в телешоу "Модель XL". Пышнотелая красотка была одной из фавориток проекта.

Несмотря на то что Ирина покинула шоу в пятом выпуске, девушка стала очень популярной.

Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

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