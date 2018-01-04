Модель plus-size скопировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян

Известная венгерская модель plus-size Диана Сирокай скопировала образы известных моделей и селебрити, среди которых супермодель Джиджи Хадид и главная светская льица США Ким Кардашьян.

Впрочем подписчики девушки неоднозначно отнеслись к ее проекту, констатировав, что модели-пышки "продвигают нездоровый образ жизни". Но были и те, кто поддержал модель за смелость.

Ранее сообщалось, что модель plus-size Табриа Мейджорс на своей странице в Instagram доказывает, что может выглядеть не хуже девушек с Victoria’s Secret.

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