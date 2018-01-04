наверх
04.01.201817:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Модель plus-size скопировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян

    (обновлено: )356
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян
    instagram.com/dianasirokai

    Рекомендуем

    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки КварталаКсенофобия - не юмор. У канала "1+1" митингуют ЛГБТ-активисты15:45 04.01.2018
    Еж с ожирением ШерманСтрадающий ожирением ежик "сел на диету"14:27 04.01.2018
    Якутский умелец лепит скульптуры из навозаБезотходное производство. Якутский умелец творит шедевры из навоза13:29 04.01.2018
    Ниагарский водопад покрылся льдомЗавораживающее зрелище. Ниагарский водопад покрылся льдом12:27 04.01.2018
    Мисс Майами Кортни Барнз с ягодицами 1,5 метра в обхватеПопа в 1,5 метра. "Мисс Майами" есть, что показать11:13 04.01.2018
    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде КиеваСемейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева03:58 04.01.2018
    На Британию обрушился шторм ЭлеонораОгромные волны и затопленные города: "Элеанор" бушует в Британии и Франции16:54 03.01.2018
    Лучшие фото 2017 сделанные с помощью дроновЛучшие фото года, сделанные с помощью дронов15:15 03.01.2018
    Александра Тисленок - самая сексуальная спортсменка КазахстанаСамая сексуальная спортсменка Казахстана радует горячими снимками14:14 03.01.2018
    Все фотоленты

    Известная венгерская модель plus-size Диана Сирокай скопировала образы известных моделей и селебрити, среди которых супермодель Джиджи Хадид  и главная светская льица США Ким Кардашьян.

    Впрочем подписчики девушки неоднозначно отнеслись к ее проекту, констатировав, что модели-пышки "продвигают нездоровый образ жизни". Но были и те, кто поддержал модель за смелость.

    Ранее сообщалось, что модель plus-size Табриа Мейджорс на своей странице в Instagram доказывает, что может выглядеть не хуже девушек с Victoria’s Secret.

    Смотрите также: "Лечи меня полностью". Сексуальный хирург из Германии очаровал соцсети

     

    Ссылки по теме:
    Теги: