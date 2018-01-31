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    Фотоленты

    Звезда сериала "Школа" показала откровенные фото

    (обновлено: )49203
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko
    Звезда сериала Школа Лиза Василенко
    instagram.com/elizabethvasilenko

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    Новая украинская знаменитость Лиза Василенко получила роль в сериале "Школа", благодаря популярности в сети. Девушку заметили и пригласили на одну из главных ролей.

    Как сообщает "Люкс ФМ", девушка родилась 30 июня 1998 в Днепропетровске. Актриса единственный ребенок в семье. Ее мама работает психологом, разведена с первым мужем, Лизу воспитывал отчим. С 2014 года девушка начала работать моделью. Ездила на съемки в Японию, Китай, Корею.

    После первой недели показов сериала "Школа" количество подписчиков ее профиля выросло на 50 000. В реальной жизни Лиза Василенко встречается с Александром Петренко — актером, который играет Пашу в сериале "Школа".

    Смотрите также: Готова на все: финалистка конкурса Playboy покоряет своими формами

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