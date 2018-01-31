Звезда сериала "Школа" показала откровенные фото

Новая украинская знаменитость Лиза Василенко получила роль в сериале "Школа", благодаря популярности в сети. Девушку заметили и пригласили на одну из главных ролей.

Как сообщает "Люкс ФМ", девушка родилась 30 июня 1998 в Днепропетровске. Актриса единственный ребенок в семье. Ее мама работает психологом, разведена с первым мужем, Лизу воспитывал отчим. С 2014 года девушка начала работать моделью. Ездила на съемки в Японию, Китай, Корею.

После первой недели показов сериала "Школа" количество подписчиков ее профиля выросло на 50 000. В реальной жизни Лиза Василенко встречается с Александром Петренко — актером, который играет Пашу в сериале "Школа".

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