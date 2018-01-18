Бывшая модель Playboy поразила формами в 63 года

Супермодель 90-х Кристи Бринкли, которая прославилась благодаря откровенным снимкам в Sports Illustrated, показала, что находится в потрясающей форме. И даст форы молоденьким моделям.

63-летняя Кристи Бринкли нежится на карибском пляже в бикини.

Мать троих детей продемонстрировала, что если вести здоровый образ жизни, можно сохранить красоту на долгие годы.

Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

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