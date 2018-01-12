Модель в 70 лет. Украинка поражает молодой внешностью

70-летняя украинка Галина Герасимова — покоряет соцсети своей удивительной внешностью, пишет РБК.

Известно, что Галина является мамой двух дочерей и бабушкой четырех внуков. Один из внуков женщины — Илиан опубликовал ее фото на своей странице в соцсети Instagram, и так началась модельная карьера его бабушки. "Бабуля на обложке журнала #lashmaker", — подписал внук один из снимков.

Свою карьеру женщина начала всего 1,5 года назад, а теперь уже не представляет своей жизни без съемок.

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