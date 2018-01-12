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    Фотоленты

    Модель в 70 лет. Украинка поражает молодой внешностью

    (обновлено: )75310
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова
    Модель Галина Герасимова
    facebook.com/Галина Герасимова

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    70-летняя украинка Галина Герасимова — покоряет соцсети своей удивительной внешностью, пишет РБК.

    Известно, что Галина является мамой двух дочерей и бабушкой четырех внуков. Один из внуков женщины — Илиан опубликовал ее фото на своей странице в соцсети Instagram, и так началась модельная карьера его бабушки. "Бабуля на обложке журнала #lashmaker", — подписал внук один из снимков.

    Свою карьеру женщина начала всего 1,5 года назад, а теперь уже не представляет своей жизни без съемок.

    Смотрите также: Звездная семья. Дочка легендарного голкипера произвела фурор необъятным декольте

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