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    Культура

    Разница в 30 лет. Юная модель поделилась "горячим фото" с экс-мужем Моники Беллуччи

    (обновлено: )308
    На днях Венсан опубликовал на своей странице в социальной сети милое черно-белое фото с молодой возлюбленной. В микроблоге модели появились "горячие" кадры, на которых она позирует топлес, демонстрируя стройную фигуру.
    Тина Кунаки
    @tinakunakey

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Несмотря на появляющиеся в западных СМИ сообщения о расставании 51-летнего Венсана Касселя с 20-летней моделью Тиной Кунаки, знаменитости по-прежнему вместе.

    @tinakunakey
    Тина Кунаки и Винсен Кассель
    @tinakunakey
    Модель Тина Кунаки

    На днях Венсан опубликовал на своей странице в социальной сети милое черно-белое фото с молодой возлюбленной. Пара провела романтический отпуск в Бразилии.

    В микроблоге модели появились "горячие" кадры, на которых она позирует топлес, демонстрируя стройную фигуру.

    Как утверждала модель, она долгое время не знала, что встречается с актером, так как выросла на ферме и в детстве никогда не ходила в кино.

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