Разница в 30 лет. Юная модель поделилась "горячим фото" с экс-мужем Моники Беллуччи

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Несмотря на появляющиеся в западных СМИ сообщения о расставании 51-летнего Венсана Касселя с 20-летней моделью Тиной Кунаки, знаменитости по-прежнему вместе.

@tinakunakey Тина Кунаки и Винсен Кассель

@tinakunakey Модель Тина Кунаки

На днях Венсан опубликовал на своей странице в социальной сети милое черно-белое фото с молодой возлюбленной. Пара провела романтический отпуск в Бразилии.

В микроблоге модели появились "горячие" кадры, на которых она позирует топлес, демонстрируя стройную фигуру.

Как утверждала модель, она долгое время не знала, что встречается с актером, так как выросла на ферме и в детстве никогда не ходила в кино.