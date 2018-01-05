наверх
05.01.201815:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Пианистка увеличила грудь до невероятных размеров и ушла в модели

    (обновлено: )59803
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld
    Модель Аллегра Коул
    instagram.com/allegracoleworld

    Рекомендуем

    Украинская модель Елизавета КузьменкоЛучшие фото украинской модели, разбившейся в аварии в США12:27 05.01.2018
    Аномальный снегопад в СШАСнежный апокалипсис на восточном побережье США11:42 05.01.2018
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 годВеселый календарь от одесского зоопарка: такого вы еще не видели10:25 05.01.2018
    Российская мисс Арнольд Оксана ГришинаСтальные мышцы. Российская мисс "Арнольд" покоряет мир17:17 04.01.2018
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки КварталаКсенофобия - не юмор. У канала "1+1" митингуют ЛГБТ-активисты15:45 04.01.2018
    Модель plus-size Диана Сирокай спародировала образы Джиджи Хадид и Ким КардашьянМодель plus-size скопировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян14:29 04.01.2018
    Еж с ожирением ШерманСтрадающий ожирением ежик "сел на диету"14:27 04.01.2018
    Якутский умелец лепит скульптуры из навозаБезотходное производство. Якутский умелец творит шедевры из навоза13:29 04.01.2018
    Ниагарский водопад покрылся льдомЗавораживающее зрелище. Ниагарский водопад покрылся льдом12:27 04.01.2018
    Все фотоленты

    Аллегра Коул из США прославилась на весь мир тем, что последние 18 лет увеличивает себе грудь и уже довела ее объем до 140 сантиметров.

    В молодости Аллегра начинала карьеру профессионального музыканта: выступала с фортепианными концертами, преподавала в музыку. Однако в 30 лет она решила стать моделью — эта профессия всегда ее привлекала, несмотря на строгое воспитание в мормонской семье.

    После первой операции ее бюст увеличился сразу на два размера, а после следующих вообще достиг невероятных размеров.

    Новая грудь позволяет Коул зарабатывать до 100 тысяч долларов и жить на побережье в Калифорнии. Единственное, на что она жалуется — бытовые неудобства, которые приносит огромная грудь.

    Напомним, в Калифорнии произошла авария, в результате которого получила тяжелые травмы известная украинская модель Елизавета Кузьменко. Позднее она впала в кому.

    Смотрите также: Модель plus-size скопировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян

    Ссылки по теме:
    Теги: