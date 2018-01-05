Пианистка увеличила грудь до невероятных размеров и ушла в модели

Аллегра Коул из США прославилась на весь мир тем, что последние 18 лет увеличивает себе грудь и уже довела ее объем до 140 сантиметров.

В молодости Аллегра начинала карьеру профессионального музыканта: выступала с фортепианными концертами, преподавала в музыку. Однако в 30 лет она решила стать моделью — эта профессия всегда ее привлекала, несмотря на строгое воспитание в мормонской семье.

После первой операции ее бюст увеличился сразу на два размера, а после следующих вообще достиг невероятных размеров.

Новая грудь позволяет Коул зарабатывать до 100 тысяч долларов и жить на побережье в Калифорнии. Единственное, на что она жалуется — бытовые неудобства, которые приносит огромная грудь.

Напомним, в Калифорнии произошла авария, в результате которого получила тяжелые травмы известная украинская модель Елизавета Кузьменко. Позднее она впала в кому.

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