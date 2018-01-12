Звездная семья. Дочка легендарного голкипера произвела фурор необъятным декольте

Знаменитый английский вратарь лондонского "Арсенала" Дэвида Симэн был кумиром болельщиков в конце прошлого века. Футболист провел 732 матча в карьере и трижды становился чемпионом Англии, а еще четыре раза команда выигрывала национальный Кубок.

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Дочь звездного вратаря Джорджина Симэн похоже унаследовала популярность и славу родителя. Смелая девушка не боится демонстрировать свои внушительные достоинства. На Новый год девушка произвела настоящий фурор, посетив один из ресторанов Лондона.